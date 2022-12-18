В сети неоднозначно оценили песню Майданова и Рогозина «Сарматушка»

Композиция никого не оставила равнодушным и собрала тысячи хвалебных и разгромных отзывов.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую патриотическую композицию певца и депутата Госдумы Дениса Майданова «Сарматушка», написанную им в соавторстве с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Клип на песню специально ко Дню ракетных войск стратегического назначения (РВСН) опубликовал YouTube-канал «Парк Патриот Медиа».

«Эх, Россия-матушка, заряжай, Иванушка.

С нами Бог и с нами «Сарматушка»!» — поется в песне.

Сами авторы довольны своим творением. Майданов назвал клип «идеологическим оружием», а Рогозин написал, что, по его мнению, у них получилась «веселая и оптимистичная песня». Впрочем, позднее он удалил свой пост.

В свою очередь пользователи сети разделились во мнениях по поводу смысловой и творческой ценности песни. Критиков, судя по комментариям, особенно раздражает многократно звучащая незатейливая рифма: «Матушка — „Сарматушка“ — Соединенные Штатушки».

«Какой слог, какая рифма!»;

«Меня зовут Цветик, от меня вам всем приветик»;

«И пусть знает всякушка — можем спеть еще раз про „Сарматушку“», — иронизируют комментаторы.

Впрочем, большинству пользователей песня, в которой с юмором воспевается военная мощь России, что называется, «зашла».

«Отличный клип, в тему событий. Молодцы!»;

«Очень нужная песня и в нужное время. Спасибо Денису»;

«Огонь! Эпично и по-народному, а это именно то, что сейчас нужно», — отзываются зрители.

Комментируя реакцию аудитории на песню, Майданов назвал ее ожидаемой. В одном из интервью он заявил, что считает песню «прямой и честной», которая звучит с «иронией и ноткой юмора, но с гордостью за нашу страну, науку, силу нашего оружия».

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