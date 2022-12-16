Красная карточка для ЕС: итогом ЧМ-2022 может стать отставка Борреля и фон дер Ляйен

Коррупционный скандал вокруг ЧМ-2022 в СМИ уже окрестили «Катаргейт». Какими будут его последствия?

Чемпионат мира по футболу может рассорить страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает издание EADaily. В частности, речь идет о коррупционном скандале вокруг главного события в мире спорта. В СМИ он получил название «Катаргейт». В начале декабря нескольких чиновников ЕС обвинили в получении взятки от Катара за улучшение имиджа страны в Евросоюзе перед началом Чемпионата мира по футболу — 2022.

При этом, по словам экспертов, о том, каковы будут последствия скандала для ЕС в целом, говорить рано. По мнению доцента кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрия Леви, если учесть опыт прошлых подобных разбирательств, Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен подаст в отставку. Это будет означать и завершение карьеры главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

«Ослабление репутации европейских институтов ударит достаточно сильно и отбросит европейскую интеграцию немножко назад», — считает Леви.

По данным следствия, все замешанные в скандале политики лоббировали интересы некоего государства Персидского залива, якобы пытавшегося «повлиять на политические и экономические решения Европарламента».

Как отметил писатель Игорь Мальцев, «если кто-то скажет, что некий „сферический лоббизм в вакууме“ не предполагает черного нала, то он просто врет. А взятка это или нет, зависит только от господина прокурора».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему европейские депутаты перестали доверять Урсуле фон дер Ляйен.