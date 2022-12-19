Хостел загорелся в центре Краснодара

В центре Краснодара горел хостел — пожар возник на верхнем этаже здания, по предварительной версии, из-за короткого замыкания.

Были эвакуированы около 30 человек, никто из постояльцев и персонала не пострадал.

Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, но спасателям удалось не только справиться с огнем, но и не допустить его распространение на соседний торговый центр.