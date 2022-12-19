Хоккеист из Сургута коньком порезал горло вратарю из Челябинска
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ЧП случилось во время матча двух юношеских хоккейных команд.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Несчастный случай произошел в Сургуте во время матча двух юношеских хоккейных команд.
Игрок местного клуба случайно порезал лезвием от конька шею вратарю гостей из Челябинска.
Пятнадцатилетнему голкиперу оказали экстренную помощь прямо на льду, а затем увезли в больницу.
Врачи уже провели операцию. Вратарь в сознании и находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии.
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