Хоккеист из Сургута коньком порезал горло вратарю из Челябинска

Несчастный случай произошел в Сургуте во время матча двух юношеских хоккейных команд.

Игрок местного клуба случайно порезал лезвием от конька шею вратарю гостей из Челябинска.

Пятнадцатилетнему голкиперу оказали экстренную помощь прямо на льду, а затем увезли в больницу.

Врачи уже провели операцию. Вратарь в сознании и находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии.