Ресторан загорелся на 22-м этаже элитного жилого комплекса в Батуми

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По одной из версий, причиной возгорания стали строительные работы. Справиться с огнем не удается.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В грузинском городе Батуми горит элитный жилой комплекс. Пожар возник в ресторане на 22-м этаже. В нем не было посетителей, проводились строительные работы. Не исключено, что именно они и стали причиной возгорания.

Огонь полностью уничтожил ресторан, а после стал распространяться и на нижние этажи, где расположены квартиры. Спасатели эвакуировали жильцов и этого дома, и соседних, так как есть высокая вероятность, что из-за сильного ветра пламя перекинется на них.

Также в зданиях отключили газ и электричество, но потушить пожар не удается, он слишком высоко.

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Ресторан загорелся на 22-м этаже элитного жилого комплекса в Батуми

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