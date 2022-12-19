NASA опубликовало спутниковый снимок Украины после ударов РФ

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 170

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины после ударов РФ

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Читайте нас в: Дзен Новости

В соседних странах повсюду есть очаги света, на Украине — ничего.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало спутниковый снимок «потемневшей» территории Украины.

Фотография была сделана 17 декабря. На снимке отчетливо видно, что вся страна погрузилась во тьму. В соседних странах повсюду есть очаги света, на Украине — ничего, лишь несколько еле заметных «вспышек».

Спутниковый снимок Украины от 17 декабря 2022 годаСпутниковый снимок Украины от 17 декабря 2022 года. Фото: Reuters / Thomson Reuters

За день до снимка Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по системам военного управления и энергетической инфраструктуре Украины. Российские войска начали наносить удары 10 октября. Как подчеркнул президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оставшаяся без света Украина продолжает продавать электричество Западу.

-6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

15:31
Минобороны: ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью
15:22
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
15:15
Бутафорский торт и скандал в зале: сколько Джиган и Самойлова заработали на онлайн-свадьбе
15:15
Ружья и квадрокоптеры: Дед Мороз привез подарки военнослужащим в ЛНР
15:04
«Будь самой счастливой»: Бузова поддержала Славу после расставания с бизнесменом
14:56
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Сейчас читают

Дочь солиста «На-На» Владимира Политова пришла в себя
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023