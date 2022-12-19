NASA опубликовало спутниковый снимок Украины после ударов РФ

В соседних странах повсюду есть очаги света, на Украине — ничего.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало спутниковый снимок «потемневшей» территории Украины.

Фотография была сделана 17 декабря. На снимке отчетливо видно, что вся страна погрузилась во тьму. В соседних странах повсюду есть очаги света, на Украине — ничего, лишь несколько еле заметных «вспышек».

Спутниковый снимок Украины от 17 декабря 2022 года. Фото: Reuters / Thomson Reuters

За день до снимка Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по системам военного управления и энергетической инфраструктуре Украины. Российские войска начали наносить удары 10 октября. Как подчеркнул президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оставшаяся без света Украина продолжает продавать электричество Западу.