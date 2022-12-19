Сергей Лазарев показал дебют дочери с танцем пчелки на большой сцене

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram* видео своей четырехлетней дочери Анны, которая дебютировала на сцене. Пользователей растрогал танец девочки в костюме пчелки.

«Пришли всей семьей на отчетный концерт. У Анны дебют на сцене, а Ник уже профи», — поделился Сергей Лазарев.

Оба наследника певца выступали на концерте школы «Тодес». Зрители в зале встретили детей бурными аплодисментами.

Дочь Лазарева растет не только талантливой, но еще и достаточно смышленой девочкой — недавно она очень рассудительно высказалась на тему Деда Мороза. Также вместо гаджетов Анна вместе с братом разгадывает детские кроссворды.

Сергей Лазарев самостоятельно занимается воспитанием своих детей. Артист хочет вырастить не изнеженных наследников, поэтому старается их не баловать.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Сергея Лазарева призналась в отношении к Новому году.

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