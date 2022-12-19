Сергей Лазарев показал дебют дочери с танцем пчелки на большой сцене

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Рита Миронова
Рита Миронова 104

Знаменитый папа очень гордится своими детьми и с радостью делится их успехами с публикой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / lazarevsergey

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Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram* видео своей четырехлетней дочери Анны, которая дебютировала на сцене. Пользователей растрогал танец девочки в костюме пчелки.

«Пришли всей семьей на отчетный концерт. У Анны дебют на сцене, а Ник уже профи», — поделился Сергей Лазарев.

Оба наследника певца выступали на концерте школы «Тодес». Зрители в зале встретили детей бурными аплодисментами.

Дочь Лазарева растет не только талантливой, но еще и достаточно смышленой девочкой — недавно она очень рассудительно высказалась на тему Деда Мороза. Также вместо гаджетов Анна вместе с братом разгадывает детские кроссворды.

Сергей Лазарев самостоятельно занимается воспитанием своих детей. Артист хочет вырастить не изнеженных наследников, поэтому старается их не баловать.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Сергея Лазарева призналась в отношении к Новому году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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