Глава «Роскосмоса»: экипаж МКС в безопасности

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Температура на станции в норме.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Температура на МКС в норме, экипаж — в безопасности. Об этом заявил глава «Роскосмоса» в эксклюзивном интервью «Известиям».
Специалисты уже обнаружили причину сбоя в работе системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции.

«В приборно-агрегатном отсеке это все произошло. Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть, где-то на 8 мм, что, собственно, и привело к разгерметизации. Температура стабилизирована, не поднималась больше 30 градусов. Все эти спекуляции, что больше там 50, этого не было. Сейчас экипажу ничего не угрожает, они находятся на станции на МКС, — рассказал глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Предполагается, что обшивку повредил микрометеорит. При этом сам «Союз» находится в работоспособном состоянии, но если будут зафиксированы еще какие-то сбои, на орбиту направят резервный корабль.

Напомню, утечка из системы охлаждения произошла 15 декабря. Из-за инцидента пришлось отменить выход российского экипажа в открытый космос.

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