Американский политик отвел на войну НАТО с Россией три дня

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 482

Американский конгрессмен Кинзингер предсказал победу НАТО в войне с Россией за три дня

Американский политик отвел на войну НАТО с Россией три дня

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.de vi

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Западные чиновники уверены, что Россия якобы не выстоит при атаке Североатлантического альянса.

При возникновении конфликта НАТО разгромит Россию всего за три дня. Такое мнение озвучил член палаты представителей от Республиканской партии Адам Кинзингер. Его слова приводит новостной журнал Newsweek.

Адам Кинзингер прокомментировал недавнее обсуждение о вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Многие выразили свое недовольство на тему того, что НАТО до сих пор не атаковало Россию. Неужели у Североатлантического альянса нет смелости и вооружения, чтобы «победить» Россию? Кинзингер подобный вопрос воспринял в штыки.

«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — заявил американский чиновник.

И несмотря на многочисленные споры, НАТО все же активно воюет против России. Но не своими руками. Страны альянса регулярно поставляют киевскому режиму оружие, присылают миллионы долларов и своих наемников.

Российская Федерация с 24 февраля ведет специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции раскрыли участие сил НАТО в украинском конфликте.

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Американский политик отвел на войну НАТО с Россией три дня

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