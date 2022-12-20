Владимир Машков вместе с детьми открыл «транспортную» елку возле «Табакерки»

«Транспортная» елка накануне открылась возле Московского театра Олега Табакова, на Малой Сухаревской площади. А руководили процессом худрук культурного учреждения, актер и режиссер Владимир Машков и маленькие жители столицы. Вместе они разрисовали новогодние шары, украсили ими праздничное дерево и загадали желания.

И так уже четвертый год подряд — шум, суета, детский смех в канун Нового года рядом с «Табакеркой». Тут, как говорится, все сошлось: и сам создатель театра, Олег Павлович, был человеком-праздником — умел уложить юмором на лопатки целый зал, одой фразой, одним взглядом. Да и к детям легендарный актер был хорошо расположен. Все это помнит и ценит коллектив культурного учреждения и столичные власти, потому и устроили добрую традицию у скульптурной композиции «Атом Солнца Олега Табакова».

«Четвертый год на этом месте устанавливаем, как мы считаем, самую красивую елку Москвы, и ребята веселятся, которые разрисовали шарики. Это сотрудничество департамента транспорта и театра дает много всего интересного и не только жителям Москвы и театру, но и вообще всей нашей стране, потому что у нас большие мероприятия по всей России. А Москва помогает театру и не только нашему», — отметил Владимир Машков.

С ним согласен и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Он напомнил, что новогодняя елка — это только один из совместных проектов «Табакерки» и транспортного комплекса.

«Эта елка — символ сотрудничества транспортного комплекса города Москвы, в котором работают более 120 тысяч человек, и замечательного театра. Хочу сказать, что это не только театр в обычном понимании, но и коллектив твоческих, одаренных, талантливых ребят, которые принимают участие в различных мероприятиях нашего ведомства — от концертов до встреч с ветеранами», — подчеркнул руководитель департамента.

В завершение церемонии маленькие гости получили в подарок от российской знаменитости билеты на спектакль «Голубой щенок» и сладкие наборы, а также поздравили всех россиян с наступающим праздником и пожелали побед во всем.

К слову, «транспортная» елка в этом году открылась не только возле «Табакерки». Праздничное дерево украсило территорию делового комплекса «Москва-Сити», Третьяковской галереи и парка Горького.

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