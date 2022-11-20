Тайвань назвали главной красной линией китайско-американских отношений

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 18

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал Тайвань красной линией в отношениях стран

Тайвань назвали главной красной линией китайско-американских отношений

Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren

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Пока США пытаются навязывать свое мнение, Китай намекает, что игра не стоит свеч. Но что будет дальше? Близка ли развязка?

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин в разговоре с американским лидером Джо Байденом назвал Тайвань красной линией в отношениях двух стран. Об этом сообщил главы МИД Китая Ван И.

«Председатель Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая», — прокомментировал министр встречу лидеров на Бали.

Лидер Китая отдельно указал главе Штатов на несовместимость независимости Тайваня со стабильностью и миром в регионе. По словам руководителя китайского внешнеполитического ведомства, народ КНР никогда не согласится с отделением территории.

Тайвань в настоящий момент является частью Китая. Между тем, под официальным управлением Пекина он не находится. В Белом доме неоднократно отмечали, что не оспаривают принадлежность острова КНР. Однако при этом американские власти ведут себя крайне странно. В частности, оказывая поддержку тайваньским властям, которые буквально ненавидят своих противников. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году. Известно также, что контакты возобновились в конце 1980-х.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена состоялась несколько дней назад за день до саммита «Большой двадцатки». Ранее 5-tv.ru писал о том, как США восстанавливают утраченные сферы влияния в азиатском регионе.

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