Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД

Решение позволит вывести активы структур, не находящихся под санкциями Евросоюза.

Министерство финансов Люксембурга позволило временно разморозить активы российского Национального расчетного депозитария (НРД) в рамках девятого пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в соответствии с пунктом о возможности разблокирования российских активов, необходимых для беспрепятственной торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями, минфин «разрешает разблокирование активов структуры, находящейся в санкционном списке на 101-й позиции», сроком до 7 января 2023 года. Под указанным номером, согласно данным «Официального журнала ЕС», значится НРД.

Стоить отметить, что указанное решение касается активов НРД, замороженных в системе Euroclear, находящейся в юрисдикции Люксембурга. Это означает, что из данной системы могут вывести свои активы структуры, не находящиеся под санкциями ЕС.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине страны Запада начали блокировку российских валютных резервов, заморозив в общей сложности около 300 миллиардов рублей. Позднее Минфин США отказал России в продлении лицензии, позволяющей производить выплаты для обслуживания внешнего долга, пытаясь вынудить РФ объявить технический дефолт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ предрекли ЕС очередные потери от нового, девятого, пакета антироссийских санкций.