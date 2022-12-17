В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ

Руководство Евросоюза неуклонно ведет свои страны к деиндустриализации экономики.

Введение новых санкций против РФ нанесет ущерб самому Евросоюзу. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с решением ЕС о расширении антироссийских ограничений.

Дипломат заявила о неспособности руководителей ЕС признать бесполезность санкций и давления на РФ, и подчеркнула, что новый пакет, так же как и предыдущие, обернется обострением социально-экономических проблем в самой Европе.

По словам Захаровой, необдуманные шаги руководства ЕС привели к тому, что жители континента уже столкнулись с инфляцией и дефицитом электроэнергии, а самому ЕС грозит деиндустриализация экономики.

Также представитель МИД указала на пункты санкционного пакета, предполагающие возможность исключений из него российского продовольствия и удобрений. По мнению Захаровой, это говорит о признании ЕС того, что санкции против России подрывают мировую продовольственную безопасность путем создания преград для поставок российских сельхозтоваров в третьи страны.

Ранее в этот день в постпредстве России при Евросоюзе назвали нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций. Там заявили, что санкционная политика «коллективного Запада» противоречит системе международных финансовых и торговых отношений.

Очередной пакет антироссийских санкций был опубликован накануне. Он ввел новые ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию обороны и безопасности России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в США признали, что Россию нельзя изолировать от всего мира при помощи ограничительных мер. По словам эксперта в сфере безопасности Роберта Фарли, финансовые санкции не заморозили российскую экономику и не помешали России экспортировать энергоносители. Вместо этого они нарушили потоки капиталов и товара, повысив инфляцию в мире.