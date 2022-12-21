Снова выклянчили: США поставят Украине ЗРК Patriot

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 56

AP: Штаты передадут на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot в следующем пакете помощи

Снова выклянчили: США поставят Украине ЗРК Patriot

Фото: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Самостийной будут предоставлены боеприпасы, оружие, обучение и другая помощь.

Штаты выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 миллиарда. В него войдет поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает агентство Associated Press. По информации источника, также в пакет войдет передача киевскому режиму высокоточных управляемых бомб для самолетов Незалежной.

Анонс поставки ожидается во время личной встречи главы США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Порядка одного миллиарда долларов уйдет на поставки вооружения из арсеналов Пентагона. Еще $800 миллионов будет выделено Инициативой содействия безопасности Украины, которая предоставит Самостийной боеприпасы, оружие, обучение и другую помощь.

О вероятной встрече в Вашингтоне Байдена и Зеленского стало известно ранее. По данным журналиста Punchbowl News Эндрю Десидерио, украинский президент встретится в конгрессе с американскими законодателями, а также проведет личную встречу с Джо Байденом. Это станет первым иностранным визитом Зеленского с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. Никто из официальных представителей Штатов или Украины данные сообщения пока не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Зеленский вылетел в США.

Тема:
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