Зеленский вылетел в США выпрашивать оружие

Ожидается, что президент Украины выступит перед американскими парламентариями. Нэнси Пелоси назвала явку крайне желательной. Также запланирована встреча с Джо Байденом.

Президента Украины ждут в Вашингтоне. По данным зарубежных СМИ, он уже в пути.

В ходе визита в США Владимир Зеленский выступит в Конгрессе, где поблагодарит американцев за военную помощь и попросит о новых поставках оружия. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже уведомила конгрессменов: личная явка на этом заседании крайне желательна.

CNN добавляет, что новые поставки станут центральной темой и на встрече Зеленского с Байденом. Хотя буквально накануне Вашингтон и так выделил Киеву экстренную помощь на 45 миллиардов долларов.

При этом собственные арсеналы Пентагона стремительно сокращаются. На восполнение запасов ракетных комплексов Javelin и Stinger потребуются годы.

Впрочем, официальный Киев о визите Зеленского в США пока так и не объявил. А если он все же случится — станет первым с начала проведения специальной военной операции.