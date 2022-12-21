Депутаты Британии попросили The Sun принять меры к автору статьи о Маркл

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 27

Ведущий Джереми Кларксон выразил мнение, что герцогиню надо провести по улицам всех городков Британии голой, чтобы народ кричал ей «Позор» и бросался экскрементами.

Депутаты Британии попросили The Sun принять меры к автору статьи о Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency

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Принять меры в отношении колумниста таблоида The Sun Джереми Кларксона потребовали британские депутаты за его статью о герцогине Сассекской Меган Маркл. Как сообщил телеканал CNN, открытое письмо на имя главного редактора The Sun Виктории Ньютон написали 65 народных избранников.

«Мы в ужасе от недавней статьи Джереми Кларксона в вашем издании. Как парламентарии, представляющие все возможные убеждения, мы самым решительным образом осуждаем грубый женоненавистнический язык в отношении герцогини Сассекской Меган Маркл. Подобному языку нет места в нашей стране и недопустимо, что это разрешили опубликовать в ведущей газете», — сказано в обращении.

Парламентарии довольны, что статья удалена таблоидом, однако призвали предпринять действия против автора материала, принеся искренние извинения Маркл. Кроме того, политики призывают к тому, чтобы «подобные статьи никогда не были опубликованы вновь».

До этого ведущий проекта «Ферма Кларксона» выразил мнение, что герцогиню надо провести по улицам всех городков Британии голой, чтобы народ кричал ей «Позор» и бросался экскрементами. По словам Кларксона, все люди его возраста считают так же.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего ждут Меган Маркл и принц Гарри.

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