Власти Британии призвали жителей не пить и не болеть из-за забастовок медиков

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Врачи и без акций протеста не успевали к пациентам. Теперь ситуация в королевстве только усугубилась.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hesther Ng; 5-tv.ru

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Крупнейшая за три десятилетия забастовка медиков в Британии! Сегодня около десяти тысяч сотрудников скорой выйдут на улицы, а не на работу.

В преддверии Рождества власти Соединенного королевства призвали жителей ответственней относиться к употреблению алкоголя, не садиться за руль, а лучше вообще — тихо сидеть по домам, чтобы не повышать нагрузку на скорую помощь. Врачи и без забастовок не успевали на вызовы.

Британию потрясла история 93 летней жительницы королевства, которая со сломанным бедром больше суток ждала скорую помощь, мучаясь от боли.

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