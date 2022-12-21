Власти Британии призвали жителей не пить и не болеть из-за забастовок медиков

Крупнейшая за три десятилетия забастовка медиков в Британии! Сегодня около десяти тысяч сотрудников скорой выйдут на улицы, а не на работу.

В преддверии Рождества власти Соединенного королевства призвали жителей ответственней относиться к употреблению алкоголя, не садиться за руль, а лучше вообще — тихо сидеть по домам, чтобы не повышать нагрузку на скорую помощь. Врачи и без забастовок не успевали на вызовы.

Британию потрясла история 93 летней жительницы королевства, которая со сломанным бедром больше суток ждала скорую помощь, мучаясь от боли.