Авиация России уничтожила нефтехранилище с топливом для техники ВСУ

Шестеро украинских националистов приняли решение сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

Авиация Российской Федерации уничтожила нефтехранилище, в котором хранилось топливо для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в рамках регулярного брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По данным ведомства, объект расположен в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.

«Ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ», — сообщил генерал-лейтенант.

Кроме того, на красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесен ряд ударов по скоплениям техники и живой силы в районах Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР). В результате ликвидировано более трех десятков украинских националистов, один танк и пять пикапов. Как доложил Игорь Конашенков, шестеро боевиков приняли решение сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее 5-tv.ru показал работу экипажей РСЗО «Град» во время боя.