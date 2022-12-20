Военкор «Известий» показал, как работают экипажи РСЗО «Град» во время боя

Отбивать атаки и теснить противника удается, в том числе, благодаря нашей артиллерии. Установки «Град» способны покрыть огромную территорию и при этом достаточно маневренны, чтобы успеть сменить позиции до ответного удара.

На очередное боевое задание один из экипажей РСЗО провожал военный корреспондент «Известий» Александр Соловьев.

Расчет этого автомобиля — всего два человека. При этом он способен накрыть огнем площадь примерно в 2,5 гектара. В данный момент экипаж машины производит наведение на цель, после этого они будут готовы к залпу.

После залпа экипаж меняет позицию и сворачивается, чтобы не попасть под ответный огонь противника. Несмотря на плохую погоду, пахоть, грязь, экипаж продолжает выполнять боевые задачи.

«Сейчас находимся в зоне заряжания. Видите за спиной машину боевую. В кротчайшие сроки дозарядили, сейчас выдвигаемся в район указанный. Ждем дальнейшего распоряжения руководства по работе», — рассказал военнослужащий с позывным «Ейск».

Экипаж произвел подготовку, сейчас будет нанесен удар реактивной артиллерией по опорному пункту противника.