Военкор «Известий» показал, как работают экипажи РСЗО «Град» во время боя

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Российские реактивные системы залпового огня способны накрыть огнем площадь в два с половиной гектара, а нужны для этого всего два человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спецоперация

Отбивать атаки и теснить противника удается, в том числе, благодаря нашей артиллерии. Установки «Град» способны покрыть огромную территорию и при этом достаточно маневренны, чтобы успеть сменить позиции до ответного удара.

На очередное боевое задание один из экипажей РСЗО провожал военный корреспондент «Известий» Александр Соловьев.

Расчет этого автомобиля — всего два человека. При этом он способен накрыть огнем площадь примерно в 2,5 гектара. В данный момент экипаж машины производит наведение на цель, после этого они будут готовы к залпу.

После залпа экипаж меняет позицию и сворачивается, чтобы не попасть под ответный огонь противника. Несмотря на плохую погоду, пахоть, грязь, экипаж продолжает выполнять боевые задачи.

«Сейчас находимся в зоне заряжания. Видите за спиной машину боевую. В кротчайшие сроки дозарядили, сейчас выдвигаемся в район указанный. Ждем дальнейшего распоряжения руководства по работе», — рассказал военнослужащий с позывным «Ейск».

Экипаж произвел подготовку, сейчас будет нанесен удар реактивной артиллерией по опорному пункту противника.

Тема:
Спецоперация
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