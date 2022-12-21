ВС России заняли новые высоты и рубежи на донецком направлении

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 63

Минобороны: на донецком направлении ВС России заняли новые господствующие высоты и рубежи

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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За сутки на донецком направлении уничтожено более 80 националистов.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) на донецком направлении заняли новые рубежи и господствующие высоты. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил генерал-лейтенант и официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих», — сообщил представитель ведомства.

Одновременно с этим на южно-донецком направлении огнем артиллерии ликвидированы живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка. Недалеко от Пречистовки разгромлена 108-я бригада территориальной обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что авиация России уничтожила нефтехранилище с топливом для техники ВСУ.

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