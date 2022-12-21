Песков: Путин не будет обращаться к Федеральному собранию в этом году

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

У главы государства очень динамичный график, он занят другими задачами.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер Владимир Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию. По крайней мере в этом году. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«До Нового года разумеется президент уже не будет оглашать послание, сейчас уже поздно по времени. График идет очень напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году. По срокам уточним», — заявил представитель Кремля.

Причинами таких изменений Песков назвал динамичный график главы государства. По словам пресс-секретаря, постоянные передвижения Путина все равно не влияют на факт оглашения. Обращение президента к Федеральному собранию в любом случае произойдет.

К слову, недавно представитель Кремля заявлял, что в 2022 году большой пресс-конференции Владимира Путина не ожидается, однако глава государства обязательно найдет возможность пообщаться с журналистами, как регулярно делает это в ходе зарубежных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков опроверг слухи о планах российского лидера объявить о «мобилизации страны».

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