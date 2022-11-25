Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»
В Кремле сейчас речь о второй волне мобилизации не идет. Об этом заявлялось неоднократно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Российский лидер Владимир Путин не собирается в своем послании Федеральному собранию говорить о мобилизации страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос РИА Новости о правдивости этой информации представитель Кремля ответил отрицательно.
Пока не известно, когда именно Путин собирается обратиться к Федеральному собранию. Ориентировочно оно запланировано на конец 2022 года.
Стоит отметить, что в последний раз глава государства обращался с подобным посланием в апреле 2021 года. В тот момент Путин заявил об особенной актуальности социально-экономических проблем, которые появились в России в период эпидемии коронавируса.
Еще 28 октября Минобороны РФ сообщило Владимиру Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, которую президент объявил 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ВС набрали нужные 300 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации.
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