Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»

Российский лидер Владимир Путин не собирается в своем послании Федеральному собранию говорить о мобилизации страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос РИА Новости о правдивости этой информации представитель Кремля ответил отрицательно.

Пока не известно, когда именно Путин собирается обратиться к Федеральному собранию. Ориентировочно оно запланировано на конец 2022 года.

Стоит отметить, что в последний раз глава государства обращался с подобным посланием в апреле 2021 года. В тот момент Путин заявил об особенной актуальности социально-экономических проблем, которые появились в России в период эпидемии коронавируса.

Еще 28 октября Минобороны РФ сообщило Владимиру Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, которую президент объявил 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ВС набрали нужные 300 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации.