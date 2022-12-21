Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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О новых взрывах и ракетных ударах по стратегическим объектам пока не сообщается.

Воздушную тревогу объявили на Украине. Согласно сведениям официального ресурса по оповещению, сирены включены по всей территории Незалежной.

До этого воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена 16 декабря. Тогда украинские СМИ сообщали о взрывах на объектах критической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Харьковской и Николаевской областях. Позднее «Укрэнерго» заявило о невозможности поставлять электричество для 50% потребителей, что означает включение режима системной аварии.

В половине регионов Украины сирены звучали 19 декабря. При этом сообщалось о двух сериях взрывов в Киеве. По данным городской военной администрации, были повреждены объекты критической инфраструктуры, после чего произошли экстренные отключения электроэнергии в Киеве и еще нескольких регионах. Пожары произошли на ТЭЦ и на одном из ключевых оборонных предприятий Украины — конструкторском бюро «Антонова».

Напомним, 10 октября ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры и военного управления Незалежной в ответ на теракт украинских боевиков на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли массированный удар по системам военного управления и объектам энергетики Украины, сорвав планы противника по переброске оружия, боеприпасов и живой силы в районы боевых действий.

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