До чего дошел прогресс: ученые научились выращивать противоопухолевую рукколу

Если вырастить растение по определенным правилам, в нем будет больше полезных для здоровья веществ.

Ученые выяснили, как вырастить особо ценную рукколу. Об этом сообщает Минобрнауки России.

«Освещение растущей в теплице рукколы совмещенным синим и красным светом позволяет повысить в ней содержание флавонолов, которые дают растению противоопухолевые, противовоспалительные и антиоксидантные свойства», — цитирует ведомство Газета.ру.

Проведя исследование, ученые обнаружили, что монохромное и бинарное освещение приводит к десятикратному увеличению флавонолов.

«Полезные свойства этих флавонолов заключаются в противоопухолевых, противовоспалительных и антиоксидантных свойствах. В то же время высокая интенсивность белого света плохо влияла на растения», — отметила старший научный сотрудник ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Галина Веремейчик.

Кроме того, зеленое и синее освещение приводит к заметному увеличению роста корней, отметили исследователи. В будущем они планируют выяснить, как разное освещение влияет на другие зеленые растения, выращиваемые в теплицах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как смена рациона сможет продлить жизнь на 13 лет.