Диета здорового человека: как смена рациона сможет продлить жизнь на 13 лет

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Норвежские ученые выяснили, что смена рациона может продлить жизнь на 13 лет

Диета здорового человека: как смена рациона сможет продлить жизнь на 13 лет

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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Привычные западные «столы» перенасыщены вредными продуктами, которые способствуют развитию целого ряда заболеваний.

Исследователи из Университета Бергена пришли к выводу, что смена рациона питания не только сказывается на фигуре человека, но и способна значительно увеличить продолжительность жизни. По результатам исследования оказалось, что западные диеты перенасыщены продуктами с высоким содержанием соли и сахара, а также красного мяса и молочных продуктов, пишет издание Daily Mail.

По словам ученых, такой рацион с высокой долей вероятности может привести к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и разным видам рака.

Чтобы не допустить развития вышеописанных заболеваний, следует добавить в рацион бобовые культуры, орехи и цельнозерновые продукты. Такое питание может продлить жизнь среднестатистического 20-летнего британца или американца на 13 лет. Однако это вовсе не значит, что данные продукты неэффективны против заболеваний более старшего поколения. Так 60-летние могут, соблюдая диету, увеличить срок своей жизни на 8,5 лет, а 80-летние на 3,5 года.

Для достижения подобных результатов, по словам специалистов, рекомендуется употреблять 225 граммов цельнозерновых продуктов, 200 граммов рыбы, 25 граммов орехов, 200 граммов бобовых, 40 граммов овощей и фруктов, но не более 50 граммов мяса в день. При этом следует полностью отказаться от сладких напитков, переработанного и красного мяса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой напиток нужно пить по утрам, чтобы продлить жизнь на 10 лет.

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