«Слишком большая»: Путин заявил о желании Запада раздробить Россию

Именно такие надежды поселились у руководства недружественных стран.

Коллективный запад хочет поломать и разделить РФ на части, такая цель стоит у него уже долгие годы. Однако наша страна всегда находила способы противостоять давлению противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на своем выступлении в рамках заседания коллегии Минобороны.

«У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков, ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая „угрозу“ для кого-то. Поэтому ее нужно немножко… раздробить», — объяснил глава государства.

По его словам именно такие надежды поселились у руководства недружественных России государств. В это же время российская сторона придерживается противоположной политики. Москва выступает за цивилизованный мир, частью которого она хочет быть. Однако после развала СССР ее в так называемый цивилизованный мир никто не пустил.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова Путина о том, что против России активно используется весь военный потенциал стран НАТО. Однако наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за свою родину мужественно и стойко.