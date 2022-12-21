Путин: против России активно используется весь военный потенциал стран НАТО

НАТО использует все свои возможности против России, но российские войска продолжают мужественно защищать Родину и решать все поставленные задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

«Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО раскрыли сценарий, которого боятся власти Украины.