Есть нюанс: эксперт объяснил разницу в отношении РФ и США к ядерной доктрине

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 514

Военный эксперт Кнутов: Россия не нарушает ядерную доктрину в отличие от США

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; личный архив; 5-tv.ru

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Обвинения в адрес Москвы о нарушении ДНЯО вслед за Вашингтоном не выдерживают критики, дал понять специалист Юрий Кнутов.

Россия, в отличие от США, не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а любые обвинения в этом далеки от реальности. Об этом 5-tv.ru подробно рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

ДНЯО запрещает ядерным державам напрямую или же косвенно поставлять ядерное оружие странам, им не обладающим. Но именно этим много лет и занимаются США и НАТО, на что многократно указывали в Кремле.

«США ежегодно проводят учения по обучению летчиков в Нидерландах, Бельгии, Италии и Германии для применения тактических ядерных боеприпасов, которые расположены на складах в этих странах. Обучают не только летчиков для использования бомб, но и персонал наземный. Который должен подвешивать снаряды к самолетам и доставлять их со складов. Фактически речь идет о том, что уже много лет американцы нарушают ДНЯО», — сообщил Юрий Кнутов.

При этом именно Россию недавно обвинили якобы в повторении нарушений ядерной доктрины вслед за Западом. Причиной стало сотрудничество в этой сфере с Белоруссией. Военный эксперт подчеркнул, что Москва ничего не нарушает, когда обучает белорусских пилотов. Знание — не есть оружие в руках, но эту простую истину понимают не все.

«Что касается России, действительно, по просьбе президента Лукашенко мы переоборудовали несколько самолетов, для того чтобы они могли нести тактические ядерные боеприпасы, и обучили летчиков для их применения. Но в отличие от случая с США и Западной Европой, на территории которой есть ядерные склады, в Белоруссии нет ядерного оружия. Разница принципиальная. Обучение летчиков Белоруссии не означает передачу ей ядерного оружия», — рассказал Юрий Кнутов.

Обвинения также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия ничего не нарушают. Сотрудничество государств проходит в строгом соответствии с ДНЯО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эксперт назвал точное время уничтожения США.

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