Россия и Белоруссия применяют практику США в сфере ядерного оружия

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 55

«Ъ»: практику США применяют РФ и Белоруссия в ядерной сфере

Россия и Белоруссия применяют практику США в сфере ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Российский лидер подчеркнул, что США «проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий».

Практику США в ядерной сфере, а также их союзников по НАТО перенимает Россия и Белоруссия. По данным газеты Коммерсантъ, это следует из последних заявлений президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Уточняется, что Штатовскую практику власти РФ критиковали на протяжении нескольких лет.

Как сообщили журналисты, о новой составляющей сближения российской и белорусской сторон лидеры двух стран рассказали на совместной пресс-конференции в Минске.

«Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — цитирует Коммерсантъ Путина.

Глава государства подчеркнул, Штаты «проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий».

Белорусский президент добавил, решение не «угроза кому-то», а обосновано опасениями в связи с напряжением у границ Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru писал о непобедимом оружии Путина.

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