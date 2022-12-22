«Хочу быть честной»: звезда «Дома-2» Блюменкранц сообщила о расставании

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц рассталась с возлюбленным

«Хочу быть честной»: звезда «Дома-2» Блюменкранц сообщила о расставании

Фото: Instagram* / tatablum8

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Фанаты надеялись, что экс-участница скандального телепроекта вот-вот, да и выскочит во второй раз замуж. Но вместо радостной вести услышали неприятную.

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилась с поклонниками неприятным известием. Оказалось, она вновь одинока. Расставание с предпринимателем Игорем Ефремовым произошло давно, но сообщить 29-летняя девушка решилась лишь сейчас.

«Мы расстались. Это произошло ни вчера, и ни неделю назад. Но зная, что вам интересно и видя, сколько вопросов вы задаете, на которые я не готова (и не буду готова) отвечать, хочу быть с вами честной и открытой (по крайней мере, насколько это возможно)», — подписала совместный с экс-возлюбленным снимок.

Тата Блюменкранц с экс-возлюбленным ИгоремТата Блюменкранц с экс-возлюбленным Игорем. Instagram* / tatablum8

Что именно произошло в паре, Блюменкранц решила умолчать. Хотя поклонники совсем не ожидали узнать такую новость. Ведь еще несколько месяцев назад девушка публиковала романтические снимки с любимым и называла их семьей. Многие надеялись, скоро Блюменкранц вновь выйдет замуж. Сейчас же все в прошлом. Экс-участница реалити-шоу собирает вещи, чтобы съехать от бывшего.

К слову, Тата была замужем лишь раз. Избранником девушки стал другой участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц. Они поженились весной 2017 года. А уже в июле Блюменкранц родила дочку Беатрису. Но семейный союз долго не просуществовал. Уже в следующем году они развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего звезда «Дома-2» Юлия Салибекова боялась до развода.

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