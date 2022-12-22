Звезда «Дома-2» с уважением относится к пожилым и старается помогать им. Но когда к ней с предложениями обращаются те, кто, кажется, и сам неплохо зарабатывает, оказывать поддержку не считает нужным.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась странной историей, произошедшей накануне вечером, и пожаловалась на наглость некоторых людей.

Неприятная история с Евременковой произошла после сеанса массажа. Знаменитость с рождением близнецов полностью погрузилась в материнство, но периодически позволяет себе отдохнуть. После расслабляющего массажа она зашла в кофейню за чашечкой бодрящего напитка. Казалось, ее настроение ничто не может омрачить, но позже на улице к ней подошла незнакомка.

Сначала, по словам Ефременковой, она обратилась с просьбой объяснить, как добраться до Третьяковской галереи. Молодая мама не смогла помочь женщине. Та, в свою очередь, стала возмущаться, почему никто из прохожих не знает дороги, а вместе с тем, и нелестно высказываться о людях, имеющих другую национальность.

Казалось, ситуация исчерпана. Но женщина, по словам Ефременковой, не угомонилась и стала требовать, чтобы знаменитость оплатила ей такси.

«Я думала, мне послышалось. Говорю, вы знаете, у меня нет такой возможности. Причем это была не бабушка, женщина в полном расцвете сил, хорошо одета, чистенькая, с аккуратной стрижкой. Я просто задаюсь вопросом, а где заканчивается человеческая наглость?» — сокрушилась Ефременкова.

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