Экс-участница «Дома-2» Пынзарь заявила о готовности взять ребенка из детдома

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 59

Звезда реалити нашла свою любовь на проекте, с Сергеем Пынзарем она счастлива с 2010 года. Пара воспитывает двух сыновей.

Экс-участница «Дома-2» Пынзарь заявила о готовности взять ребенка из детдома

Фото: Instagram* / darya_pinzar86

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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заявила, что могла бы взять ребенка из детского дома, если бы не смогла сама родить наследников. Так она ответила на прямой вопрос подписчика в личном блоге. По мнению экс-участницы релити-шоу, она бы не смогла оставить нереализованным свой материнский потенциал и выбрать бездетную жизнь.

«Да, я люблю детей и точно бы подарила кому-то заботу, не представляю, как это, когда некому отдать материнское тепло», — написала Пынзарь.

Блогер пришла искать любовь на телепроект в 2007 году. Она сразу сообщила другим участникам, что еще не имела близких интимных отношений с мужчинами, так как свой цветок планирует подарить самому достойному — тому, с кем сумеет построить крепкий перспективный союз. После двух неудачных коротких романов Дарья Черных, так звали ее до замужества, обратила внимание на Сергея Пынзаря.

Эта пара стала одной из образцовых на проекте. Были между влюбленными и ссоры, в частности, из-за любви Дарьи к поездкам в ночной клуб с подругой Евгенией Феофилактовой. Позже Пынзарь признавалась, что конфликты с избранником часто приходилось разыгрывать ради шоу, а некоторые из них даже перерастали в настоящие, так как в пылу импровизации звезды высказывали друг другу то, что не могли озвучить в реальной жизни.

всымаиптьДарья Пынзарь не отказалась бы от материнства, даже если бы не могла родить сама.Фото: Instagram* / darya_pinzar86

В 2010 году после двух лет романтических отношений, в основном идиллических, Дарья и Сергей сыграли свадьбу. Спустя год у них появился сын Артем. Мальчик рос на съемочной площадки и был любимцем фанатов «Дома-2». Нередко весь состав проекта устраивал ему представления или веселые игры. В 2016 году у Пынзарей родился второй сын Давид. Вскоре после этого супруги переехали в Турцию. Там у главы семейства строительный бизнес, а Дарья владеет магазином одежды в Москве.

Звезда телестройки на протяжении многих лет дружила с ведущей шоу Ксенией Бородиной. Недавно она прокомментировала слухи о ссоре с приятельницей. Поклонники заметили, что дамы перестали общаться, хотя раньше вместе проводили время и праздновали дни рождения детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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