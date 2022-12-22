В последний момент: почему Зеленский прилетел в США именно сейчас

А украинский президент сегодня переместился поближе к своим заокеанским покровителям. Зеленский приехал в Вашингтон. Добирался через Германию, оттуда его и забрал американский военный самолет. В эти минуты — аудиенция у Байдена, за закрытыми дверями. Получится ли выпросить у Белого дома еще денег или вмешаются негативно настроенные конгрессмены? Дмитрий Вахницкий оценил шансы.

Джо Байден и первая леди вышли на лужайку Белого дома заранее. Владимир Зеленский прибыл на черном джипе, но он будто не в своей тарелке. Президент США одергивает его за локоть, указывая, куда встать. И по-отечески похлопывает по плечу.

В аэропорту, куда прибыл Зеленский, особых торжеств не было. Встречал только начальник протокольного отдела Руфус Гиффорд. А началось путешествие президента Украины на польской ж/д станции «Пшемысль». Он прибыл туда ночью, в сопровождении посла США на Украине Бриджит Бринк.

Ближайшая воздушная гавань — ощетинившийся американскими системами «Пэтриот» аэропорт «Жешув». Конечная точка — авиабаза «Эндрюс», в часе езды от Вашингтона. Весь путь до Белого дома больше напоминал не визит первого лица независимого государства, а эвакуацию тайного агента. Но организаторы обставили все как встречу, на которой будут вершиться судьбы мира.

«У меня нет сомнений в том, что они обсудят инициативу президента Зеленского о справедливом мире, что она из себя представляет, из каких компонентов состоит, и как мы можем помочь Украине в ее реализации», — высказался Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

«Принимать героя такого уровня в Конгрессе США, который сражается за демократию, ведет за собой таких же борцов за демократию — такой визит сделает честь для Конгресса», — сказала Нэнси Пелоси, спикер Палаты Представителей Конгресса США.

Поток помощи Украине может существенно сократиться. Для команды Байдена это — «сейчас или никогда». Яркая иллюстрация позиции республиканцев — сегодняшний комментарий от Марджори Тэйлор Грин. Представитель Джорджии высказалась о визите Зеленского с ультра-едким сарказмом:

«Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, почему ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата, Украины. Это абсурд! Америка должна быть на первом месте!»

Но Государственный департамент США уже объявил — новый пакет помощи Украине на 2 млрд долларов включает зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты HARM, боеприпасы к установкам HIMARS, 37 броневиков, мины и средства спутниковой связи.

Цитата: «Таким образом, общая военная помощь США Украине достигнет беспрецедентной суммы в 21,9 миллиарда долларов с момента создания администрации».

Украина также просит ракетные системы большой дальности и беспилотники Grey Eagle и Reaper. Но даже обсуждать всерьез такие поставки в Вашингтоне пока не готовы. Официальные лица в выступлениях опасаются, что применение таких вооружений спровоцируют Москву, противостояние выйдет на новый виток агрессии. Хотя за такими внешне миролюбивыми заявлениями — традиционный американский расчет, объясняют политологи.

«Это очень дорогие вооружения, сверхкомпьютер в руках обезьяны — это кусок металла. Поэтому очень дорогое оружие, поставленное Украине, которая не умеет им пользоваться, это ни о чем. Поэтому просто так выкинут деньги. И да, возможность их попадания в руки России», — сказал Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Конечно, это не значит, что Вашингтон бросит Киев. В Конгрессе рассчитывают принять пакет расходов на конец года, который включает около 45 миллиардов долларов в виде новой помощи Украине, до конца этой недели. И спектакль с секретным визитом Зеленского, организованный в строжайшей тайне, видимо, должен помочь принять правильное решение тем конгрессменам, кто до сих пор сомневались.