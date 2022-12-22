В ЛНР начали выдавать номера российского образца

Первые автомобильные номера российского образца выдали в Луганской народной республике (ЛНР). Также жителям региона теперь оформляют водительские удостоверения россиян. Причем сдавать экзамены повторно и проходить медкомиссию не требуется. Не нужен и техосмотр при регистрации транспортных средств. До 2024-го сделать это можно даже без полиса ОСАГО.

А до 1 января 2026-го за регистрацию отменили пошлину. К этому времени всем жителям Луганской народной республики необходимо переоформить документы на машины.