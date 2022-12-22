Новыми жертвами мошенников стали владельцы новых или перевыпущенных карт

Мошенники разработали новую схему обмана банковских клиентов. Жертвами становятся оформившие или перевыпустившие пластиковую карту.

Уже через 10-15 минут после получения, злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка, и предлагают активировать карту. На деле они просто пытаются выманить персональные данные, которые потом используют, чтобы вывести средства со счета.

Эксперты советуют никогда не сообщать реквизиты, пин-коды и цифры с оборотной стороны карты. Настоящие сотрудники банков никогда не просят предоставить конфиденциальную информацию. Если вы получили подобный звонок, лучше всего положить трубку и перезвонить по номеру банка, который указан на карте.