Новыми жертвами мошенников стали владельцы новых или перевыпущенных карт

Эфирная новость 64

Не успевает клиент получить заветный пластик, как ему тут же звонит якобы сотрудник банка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мошенники разработали новую схему обмана банковских клиентов. Жертвами становятся оформившие или перевыпустившие пластиковую карту.

Уже через 10-15 минут после получения, злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка, и предлагают активировать карту. На деле они просто пытаются выманить персональные данные, которые потом используют, чтобы вывести средства со счета.

Эксперты советуют никогда не сообщать реквизиты, пин-коды и цифры с оборотной стороны карты. Настоящие сотрудники банков никогда не просят предоставить конфиденциальную информацию. Если вы получили подобный звонок, лучше всего положить трубку и перезвонить по номеру банка, который указан на карте.

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
Эмоциональные качели и кармический урок: что новолуние принесет знакам зо...

Последние новости

22:52
Конфеты и шампанское: ТОП-5 самых популярных новогодних подарков
22:41
«Хозяин доминирует, а вассал просит»: психиатр о встрече Байдена и Зеленского
22:32
«Дерут меня как козу»: Собчак рассказала, как орет в бане
22:21
«Пока Украина еще есть»: что наобещали Зеленскому в США
22:08
Новыми жертвами мошенников стали владельцы новых или перевыпущенных карт
21:54
«Правильная таблетка»: Путин рассказал о плюсах спорта в его жизни

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2