При атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области погиб человек

Один человек, предварительно, погиб в результате атаки беспилотников на Балаково Саратовской области. Повреждения получили несколько жилых домов в городе. Об этом 14 октября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в ссвоем канале в мессенджере МАХ.

По словам главы области, последствия атаки сейчас устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных служб.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно погиб человек», — написал губернатор.

Информация о числе пострадавших пока уточняется. Также специалисты устанавливают полный масштаб повреждений, полученных в результате атаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимире после атаки беспилотников была повреждена инфраструктура дата-центра компании «Яндекс». В результате работа объекта полностью остановилась. Пострадавших не было. Компания предупредила о нестабильности системы, которая перешла в аварийный режим, и рекомендовала пользователям воспользоваться резервными планами восстановления. Также не исключались сбои в работе технической поддержки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.