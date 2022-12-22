Рогозин об обстреле со стороны ВСУ: «Кто-то слил»
Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин считает обстрел происками недоброжелателей
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Атака произошла во время рабочей встречи, и, возможно, проводилась калибрами 120 или 155 миллиметров.
Бывший директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению политика, информацию о его местонахождении могли передать недоброжелателям. Подобное предположение Рогозин высказал в Telegram-канале.
«Кто-то слил информацию, произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — написал пострадавший.
Он также отметил, что атака произошла во время рабочей встречи, и, возможно, проводилась калибрами 120 или 155 миллиметров. Следствие разбирается в обстоятельствах случившегося. По словам Рогозина, он получил ранение выше правой лопатки. Помощник экс-главы «Роскосмоса» в беседе с 5-tv.ru сообщал, что извлечь металлический осколок не представляется возможным.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине по защите мирного населения от националистов. Решению о проведении СВО предшествовали усилившиеся обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке.
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