Не извлечь: Рогозин проведет остаток жизни с осколком в позвоночнике

Экс-гендиректору «Роскосмоса» Рогозину не смогут извлечь осколок из позвоночника
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Атака со стороны Вооруженных сил Украины частично разрушила одно из зданий Донецка.
Остаток жизни бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проведет с осколком в позвоночнике после ранения, полученного минувшим вечером при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник.
Свое состояние пострадавший оценивает, как удовлетворительное. Ему проводят очередную перевязку. Однако медики сделали вывод, что попавший в позвоночник осколок мины извлечь нельзя. Пока Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения других российских регионов.
До этого 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке. Атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично разрушила одно из зданий города. На кадрах видно, как осколки снаряда разлетелись во все стороны и исполосовали все вокруг.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Решение о проведении СВО было принято на фоне участившихся обстрелов мирных граждан со стороны украинских боевиков. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какую песню Дмитрия Рогозина высоко оценили в сети.
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