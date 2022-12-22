Не извлечь: Рогозин проведет остаток жизни с осколком в позвоночнике

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 508

Экс-гендиректору «Роскосмоса» Рогозину не смогут извлечь осколок из позвоночника

Не извлечь: Рогозин проведет остаток жизни с осколком в позвоночнике

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Спецоперация

Атака со стороны Вооруженных сил Украины частично разрушила одно из зданий Донецка.

Остаток жизни бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проведет с осколком в позвоночнике после ранения, полученного минувшим вечером при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник.

Свое состояние пострадавший оценивает, как удовлетворительное. Ему проводят очередную перевязку. Однако медики сделали вывод, что попавший в позвоночник осколок мины извлечь нельзя. Пока Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения других российских регионов.

До этого 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке. Атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично разрушила одно из зданий города. На кадрах видно, как осколки снаряда разлетелись во все стороны и исполосовали все вокруг.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Решение о проведении СВО было принято на фоне участившихся обстрелов мирных граждан со стороны украинских боевиков. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую песню Дмитрия Рогозина высоко оценили в сети.

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