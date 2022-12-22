«Правильная таблетка»: Путин рассказал о плюсах спорта в его жизни

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Владимир Путин признался, что помогает сохранить интеллектуальные способности

Фото, видео: Никольский Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«В здоровом теле — здоровый дух» не просто слова для российского лидера.

Помимо политических и экономических вопросов, президент России Владимир Путин ответил и на личные вопросы на пресс-подходе к журналистам в этот четверг. В частности, глава государства заявил, что все еще занимается спортом.

«Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая правильная таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии», — сказал Путин.

По его словам, спорт помогает сохранить интеллектуальные способности.

«В здоровом теле — здоровый дух!» — заключил глава России.

Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин ответил на вопросы детей на «Елке желаний».

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
Эмоциональные качели и кармический урок: что новолуние принесет знакам зо...

Последние новости

23:00
Я таким не занимаюсь: Ольга Серябкина подколола Семенович из-за имитации оргазма
22:52
Конфеты и шампанское: ТОП-5 самых популярных новогодних подарков
22:41
«Хозяин доминирует, а вассал просит»: психиатр о встрече Байдена и Зеленского
22:32
«Дерут меня как козу»: Собчак рассказала, как орет в бане
22:21
«Пока Украина еще есть»: что наобещали Зеленскому в США
22:08
Новыми жертвами мошенников стали владельцы новых или перевыпущенных карт

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023