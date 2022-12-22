«Приличные люди верят в Деда Мороза»: Путин ответил на вопросы детей

Всероссийская благотворительная акция в канун Нового года проходит с 2018 года на всей территории РФ.

В Новый год должны исполняться все желания, особенно детей. Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и пообещал ребенку исполнить аж несколько желаний.

Однако сначала он поговорил с маленькой девочкой, которая спросила его, верит ли он в Деда Мороза.

«Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — ответил ей президент.

В этом году на знаменитой елке присутствуют открытки трех видов: синие — с желаниями детей военнослужащих, зеленые — с желаниями детей, проживающих в новых субъектах РФ и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья. Глава государства снял три открытки, в том числе мальчика, который мечтал побывать в Крыму и посетить Деда Мороза.

На это президент России удивился, что Дед Мороз ведь не живет в Крыму. Однако его уверили, что это просто два разных желания.

«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», — заявил Владимир Владимирович.

На прошлой «Елке желаний» глава государства исполнил желание Марка, который получил в подарок гитару, научился на ней играть и посетил академию Игоря Крутого, также президент РФ организовал Осору из Бурятии поход в пожарную часть Улан-Удэ, а Таня из Ставрополя увидела «Лебединое озеро» в Мариинке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин обратился к молодежи с важным наставлением. Он пожелал новому поколению не переставать творить и отстаивать свое мнение. Однако важно научиться и слышать конструктивную критику.