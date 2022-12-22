Рогозину предстоит сложная операция после транспортировки в Москву

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Игорь Рязов
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Получившего ранение экс-главу «Роскосмоса» не решились оперировать хирурги в Донецке и Ростове-на-Дону из-за сложности процедуры.

Рогозину предстоит сложная операция после транспортировки в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ, будет прооперирован после транспортировки в Москву. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник.

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сообщил помощник Дмитрия Рогозина.

Вечером 21 декабря ВСУ совершили обстрел гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Среди пострадавших оказались председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле здания погибли два человека. Удары, предположительно, были нанесены высокоточными боеприпасами из самоходной артиллерийской установки французского производства Caesar.

В результате обстрела экс-глава «Роскосмоса» получил ранение спины. По информации 5-tv.ru, осколок мины попал в позвоночник. Этот осколок врачи назвали неизвлекаемым. Позже из Донецка Дмитрия Рогозина доставили в больницу в Ростове-на-Дону. Сам он называл свое состояние удовлетворительным и обещал вернуться на фронт, когда поправится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле прокомментировали ранение Дмитрия Рогозина.

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