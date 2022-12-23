Путин: молодежь попала под шквал информационных атак в нынешней ситуации

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По словам главы государства, система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Встреча президента с журналистами состоялась после заседания Госсовета, на котором обсуждалась молодежная политика и ее стратегия до 2030 года. Эту тему глава государства назвал первостепенной, ведь именно от нового поколения зависит будущее страны. Поэтому, по мнению Владимира Путина, особенно важно, чтобы молодые люди знали историю своей родины и изучали основы российской государственности.

«В связи с известными событиями геополитического характера, молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении​​​. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью, в том числе, разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», — сказал Владимир Путин.

Перед Госсоветом Владимир Путин побывал в московском Манеже, где — уже традиционно — принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава государства пообещал исполнить мечту мальчика из Запорожской области, который хочет побывать в Крыму и поехать в гости к Деду Морозу.

Там же, в Манеже, Владимир Путин познакомился с различными проектами школьников и студентов, и пообщался с их авторами. По словам главы государства, этих молодых людей объединяет активная жизненная позиция и стремление всегда приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается.

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