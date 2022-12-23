В Приморье из-за снежного циклона нарушено авиасообщение

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В некоторых районах выпало несколько месячных норм осадков.

В Приморье из-за снежного циклона нарушено авиасообщение

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

В Приморье из-за снежного циклона нарушено авиасообщение: региональные рейсы отменены. Действует штормовое предупреждение.

Владивосток превращается в один большой сугроб: машины не откопать, общественный транспорт ходит с перебоями, таксисты, пользуясь моментом, взвинтили цены.

Накануне в Приморье был побит исторический максимум по выпавшему снегу в декабре — причем сразу вдвое. А рекордсменом стал Кавалеровский район — там за два дня выпало почти семь месячных норм осадков. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

 

А на Камчатке тоже не проехать, но из-за гололеда. Автомобили буквально сдувает с дороги. На свадебную церемонию не смогли добраться молодожены — их лимузин скатился на обочину.

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В Приморье из-за снежного циклона нарушено авиасообщение

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