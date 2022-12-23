Помешать любой ценой: казачья бригада «Дон» сорвала высадку ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 32

РИА Новости: казаки бригады «Дон» предотвратили высадку ВСУ на Кинбурнской косе

Помешать любой ценой: казачья бригада «Дон» сорвала высадку ВСУ

Фото: Высочинский Иван / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские солдаты били по противнику, используя «Грады» и огнеметы «Солнцепек».

Две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить высадку на Кинбурнской косе предотвратила казачья бригада «Дон». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер с позывным «Пума».

По словам военного, первая попытка была предпринята диверсантами ночью. Вторая — в условиях тумана. Однако российские бойцы предотвратили поползновения со стороны врага.

«После этого они (украинские войска — Прим. ред.) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя „топорами“ (американская гаубица M777 — Прим. ред.), я имею в виду два орудия», — пояснил «Пума».

Российские солдаты били из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также использовали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

До этого сообщалось об уничтожении около 20 диверсантов Украины при попытке осуществить высадку в районе села Покровское Кинбурнской косы. Говорилось о ликвидации 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Также российские артиллеристы подавили огневую поддержку в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных людей от геноцида киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие страны обсудили спецоперацию.

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