Вода с червями пошла из крана в Шадринске

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 28

Подобная проблема уже возникала несколько лет назад. Видимо, история повторяется.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Schneider; ВКонтакте / id590464280; 5-tv.ru

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Червей в воде из крана обнаружила жительница города Шадринска в Курганской области Елена Мануйлова. Об этом она написала в социальных сетях, на что обратило внимание агентство URA.RU.

«Интересно: „Водоканал“ ответит, что это за животные в питьевой воде в Шадринске?» — задалась вопросом женщина.

Корреспондент издания URA.RU отправил запросы в городской «Водоканал», а также в территориальное управление Роспотребнадзора. На момент публикации ответа не поступило. Ситуация вызвала бурное обсуждение общественности в соцсетях.

«Мы шесть лет назад жили на Свердлова 92, такие же там были, я даже в прокуратуру обращалась. Сказали эти черви по всему городу, не переживайте»;

«А у нас не стало. Улица Розы Люксембург», — написали пользователи.

Несколько лет назад уже появлялись сообщения о подобной проблеме. Тогда местные коммунальщики утверждали, что не получали обращений от граждан, рекомендуя звонить управляющим компаниям, чтобы те промывали трубы. «Водоканал» отмечал, что организацией подавалась артезианская вода, проходящая дополнительную очистку. Говорилось, о том, что наличие в ней червей по вине компании исключено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого хотят обязать проверять качество воды.

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