«Настоящая любовь»: Волочкова рассказала, кто нашел ей «оленя для свадьбы»

Звезда балета наконец нашла настоящую любовь и теперь с трепетом готовится к предстоящей свадьбе.

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время вся светится от счастья. Оно и неудивительно, ведь скоро у артистки состоится свадьба. Подробности мероприятия звезда старается не раскрывать, в основном говорит загадками.

Поклонники уверены, что торжество состоится в Лапландии, танцовщица облачится в великолепное платье, а в качестве декораций поставят сани и оленей. Первые два элемента уже есть, остался последний. Однако и этот вопрос красавица почти решила.

«У нас с Леночкой Галицыной настоящая любовь. Я сейчас у нее в гостях. Мы соседи и любящие друг друга красивые женщины! И моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы», — с упоением сообщила артистка в соцсетях.

К публикации прикреплены две фотографии. На них Анастасия с Еленой наряжены в леопардовые платья. Подруга целует балерину в щеку, а та в свою очередь томно прикрывает глаза. Второй снимок уже поскромнее, обе женщины горделиво смотрят в камеру.

Также на фото виден золотой олень, на рогах у которого подвешены круглые свечи. Оба кадра очень эмоциональные и величественные, обстановка вокруг выполнена в золотых тонах, что еще больше придает публикации нотки загадочности и страсти.

Личность жениха Волочковой до сих пор не раскрыта. Звезда старается скрывать возлюбленного от чужих глаз. Вероятно, после свадьбы тайна избранника танцовщицы станет известна. В любом случае мистический суженый уже вовсю готовится прощаться с холостяцкой жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова потеряла драгоценный подарок.