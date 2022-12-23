Непомнящий о скандале с Кубком мира на ЧМ-2022: «Событие со знаком «минус»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 35

Экс-тренер Непомнящий охарактеризовал скандал с Кубком мира проколом безопасности

Непомнящий о скандале с Кубком мира на ЧМ-2022: «Событие со знаком «минус»

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Мэтр футбола не понимает, как постороннему человеку позволили оказаться и хозяйничать на футбольном поле.

После финала чемпионата мира по футболу (ЧМ) произошел грандиозный скандал. Знаменитый повар Нусрет Гекче прикоснулся к Кубку и держал его в руках. Таким образом было нарушено фундаментальное правило ЧМ — никто не имеет права прикасаться к награде, пока она действительно не будет выиграна. В качестве резюме в СМИ уже появилась формулировка: «ФИФА облажалась».

Как подобное могло произойти в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал бывший советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий. Собеседник и сам недоумевает от произошедшего.

«В регламенте всегда очень строго оговорено, кто имеет право находиться на территории условной арены, на трибунах, в ложах, в зоне для пресс-служб и тем более выходить на футбольное поле, где происходит напряжение. Это, конечно, большой прокол службы безопасности», — сказал Непомнящий.

Бывший тренер добавил, что такие правила касаются любого вида спорта. У каждого человека должен быть бейджик с обозначенной зоной доступа.

«Это большое событие со знаком минус», — пояснил Непомнящий.

Более того, по словам собеседника, перед награждением оговаривается, кто из членов семьи победителя имеет право выйти на поле. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто победил в финале ЧМ-2022.

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