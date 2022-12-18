Победителя установила серия пенальти.

Аргентина одержала победу над сборной Франции в финальном матче ЧМ-2022 в Катаре. Обе команды сражались за кубок до последнего. Победителя удалось определить только в серии пенальти.

Большую часть игры Аргентина вела в счете. Первым гол в ворота соперника забил капитан южноамериканской команды Лионель Месси на 23-й минуте. Второй мяч с левой ноги точно в цель забил Ди Мария Анхель.

Все резко изменилось на 80-й минуте. Судья назначил пенальти и через минуту счет в матче размочил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Но не прошло и пары минут, как он оформил дубль. Счет стал 2:2.

После этого происходящее на поле в дополнительное время стало больше походить на сражение. Третий гол отправил в ворота Франции Лионель Месси. Но фактически главный его соперник Мбаппе не остался в стороне и ответил через несколько минут. Счет опять сравняли и решающими стали пенальти.

«Дуэль в пустыне. Лучшей игры и желать нельзя. Невероятная игра», — написал по итогам финала ЧМ-2022 в Катаре Илон Маск в Twitter.

К слову, для Аргентины эта победа была очень важна. Лидеру сборной Лионелю Месси 35 лет. И это его первый титул чемпиона мира, к которому он шел всю карьеру. Команда не побеждала в чемпионатах почти 20 лет и теперь заветный кубок в третий раз поедет в Буэнос-Айрес. До этого чемпионство в 1978-м и 1986-м.