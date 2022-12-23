Деньги не пахнут: ЕС наращивает объем экспорта лекарств в РФ

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Евросоюз наращивает объем экспорта лекарств в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

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Охотно европейские страны принимают и российских пациентов на лечение.

Несмотря на антироссийские санкции, экспорт лекарств из Европы в нашу страну значительно вырос. Как подсчитали «Известия», по итогам трех кварталов этого года, Евросоюз экспортировал в Россию медикаментов на сумму больше семи миллиардов евро.

За аналогичный период прошлого года было на миллиард меньше. Также отдельные европейские страны охотно принимают россиян на лечение. К примеру, Италия в этом году выдала нашим соотечественникам почти в два раза больше медицинских виз, чем в прошлом.

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