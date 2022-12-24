Время правосудия: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января

Неделя с 26 декабря по 1 января — время завершения сложного 2022 года и перехода в новый 2023-й. В этот период люди, как правило, настраивают себя на грядущие праздники. Однако таролог Айгуль Хуснетдинова сообщила 5-tv.ru, что расслабляться рано, ведь карты сулят неожиданные повороты в финансовых и любовных вопросах.

Основная энергия недели (карта Солнце в перевернутом положении)

Карта Солнце — хорошее предсказание. Даже в перевернутом положении она не теряет свою благоприятную силу. Карта говорит о позитиве, подготовке к празднику и тепле на душе. События будут развиваться в лучшую сторону, поэтому самое время планировать новые дела и настраиваться на хорошее. Энергия будет двигать неделю в правильном направлении без всяких усилий с вашей стороны.

Финансы (карта Королева жезлов в перевернутом положении)

Карта не намекает, а напрямую говорит: «Что вы посеяли, то и пожнете на этой неделе». Настроение у периода будет явно нерабочее, поэтому настраиваться на финансовый успех даже не имеет смысла. Сама по себе карта хороша, она говорит о работе, но просит расслабиться и не думать о финансах. Лучше вспомнить о семье или посвятить время каки-то иным размышлениям. Это не время для того, чтобы выбивать долги или просить премию.

Здоровье (карта Семерка чаш в перевернутом положении)

Последняя неделя года сулит реализацию разных планов. Таролог советует посмотреть на себя в зеркало и оценить успехи: осознать, что вы запустили себя или, наоборот, похвалить за достижения. Карта говорит о том, что пришло время лицом к лицу встретиться со своими болячками и несовершенствами. Именно сейчас вы можете увидеть результаты вашей работы сфере вашего здоровья.

«Если вы занимались спортом, то вот он результат. Если вы забивали на свое здоровье, то вот он тоже результат. Делайте выводы», — объяснила эксперт.

Неделя также будет посвящена расслаблению и, скорее всего, выпивке. Таролог рекомендует не злоупотреблять и внимательно подходить к своему состоянию.

Личная жизнь (карта Правосудие)

Выпавшие карты говорят о благоприятности предновогодней недели, однако предупреждают о необходимости подведения важных итогов. Правосудие просит обратить внимание: все, чему суждено случиться на грядущей неделе, это закономерность. Вы получите то, что вам положено по карме. Если весь год вы вели себя хорошо, то ваша чаша будет полна, в противном случае — проблемы обострятся и их придется решать.

«Правосудие в данном случае буквально означает подведение каких-то итогов», — подчеркивает таролог.

Все события с 26 декабря по 1 января будут нести судьбоносное значение, поэтому стоит проявить аккуратность. Судьбе не стоит противиться, ведь все идет своим чередом. Если отношения будут развиваться каким-то особым путем, значит, так надо.

Совет на неделю (карта Тройка мечей)

Неблагополучная Тройка мечей предсказывает конфликты. Вся неделя будет крутиться вокруг подведения итогов, и они могут вас расстроить. Неделя будет насыщенной на противостояния как в глобальном, так и локальном смыслах.

«Совет здесь: принимать это, как бы ни было тяжело. Надо понимать происходящее и настраиваться на лучшее. Судя по всему, неделя будет сложная. Она даже не столько про то, что все будет хорошо, она скорее по то, что трудности есть», — прокомментировала Айгуль Хуснетдинова

В заключение тарологу пришлось снова обратиться к колоде. Она достала перевернутую Девятку мечей и объяснила, что неделя будет не такой страшной, как вы могли бы подумать. Поражения возможны, однако они приведут к улучшениям. Подводя итоги, не забудьте похвалить себя за достижения, которых за год было немало.

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